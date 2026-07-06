وقال دياز في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن التركيز الكامل ينصب حاليا على تقديم كل ما يملكه الفريق في المراحل المقبلة والمصيرية من بطولة كأس العالم 2026، رافضا الإفراط في الاحتفال ببلوغ دور الثمانية، ومشددا على أن الطموح المغربي لا يتوقف عند هذه المحطة.

وأوضح دياز أن العقلية التي يمتلكها الجيل الحالي تعد مؤشرا إيجابيا للغاية لما هو قادم في مشوار المونديال، مؤكدا أن طموحات أسود الأطلس في كتابة تاريخ جديد تتجاوز الإنجاز الاستثنائي الذي تحقق في مونديال قطر 2022 بالوصول إلى المربع الذهبي.

وأشار نجم ريال مدريد الإسباني إلى ضرورة التعامل بحذر وواقعية مع التحديات القادمة قائلا: "الحقيقة هي أنهم قاموا بعمل رائع ومذهل في كأس العالم بقطر، وكل اللاعبين الذين ليسوا في القائمة الحالية كانوا جزءا من ذلك الإنجاز. نحن سعداء جدا بوجودنا في دور الثمانية الآن، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا ونقدم كل ما لدينا من أجل ما هو قادم".

وأعرب صاحب القميص رقم 10 عن سعادته البالغة بالدور الذي يلعبه لمساعدة المنظومة الهجومية للمدرب محمد وهبي، بعدما قدم 4 تمريرات حاسمة خلال المباريات التي خاضها في المونديال، مؤكدا: "إنه حلم بالتأكيد أن أعيش هذه التجربة في كأس العالم، وأن نصل إلى دور الثمانية، وأن أساعد الفريق بكل ما نفعله وبما أقدمه في أرض الملعب، ولكن الأمر الأكثر أهمية على الإطلاق هو استمرارنا في التواجد بدور الثمانية ومواصلة الرحلة".

وتطرق دياز إلى العلاقة القوية التي تربطه بزملائه في المنتخب المغربي والتقدير المتبادل بينهم، والذي ظهر بوضوح في الاحتفالات داخل الملعب، قائلا: "إنهم يحبونني حقا، ولديهم الكثير من الاحترام لي. لقد منحوني تلك الأضواء وسلطوا الانتباه علي بعد تسجيل الأهداف، وأنا سعيد جدا بهذا التلاحم".