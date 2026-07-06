وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان له إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "تجاوز الخط الأحمر" بقراره عدم تطبيق الإيقاف الإلزامي لمباراة واحدة على بالوغان، بعد تعرضه لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكر يويفا: "في بعض الأحيان تكون اللوائح قابلة للتفسير، لكن هذه ليست إحدى تلك الحالات".

وأضاف: "نزاهة اللعبة أصبحت على المحك، كما أن مصداقية البطولة تعرضت للتقويض".