وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "هاري كين، لاعب إنجلترا، لاعب عظيم!!!"، في تعليق على أداء مهاجم بايرن ميونيخ، الذي سجل هدفًا من ركلة جزاء في المباراة.

وجاء إشادة ترامب بالتزامن مع الجدل الدائر حول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، وهو القرار الذي رحب به الرئيس الأميركي، معتبراً أن الفيفا "صحح ظلمًا كبيرًا".

ومن المقرر أن تواجه إنجلترا منتخب النرويج في الدور ربع النهائي، بعدما قاد إيرلينغ هالاند منتخب بلاده للفوز على البرازيل بنتيجة 2-1، ليضرب المنتخبان موعدًا في مواجهة مرتقبة.