وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 36 عن طريق جود بلينغهام، ولم تمر سوى دقيقتين ليضيف نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه.

ونجح منتخب المكسيك في تقليص الفارق في الدقيقة 42 عن طريق خوليان كينونيس، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، تعرض غاريل كوانساه، مدافع المنتخب الإنجليزي للطرد، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54.

واستطاع منتخب إنجلترا تسجيل الهدف الثالث عن طريق هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 60، لكن المنتخب المكسيكي نجح في تسجيل الهدف الثاني بالطريقة ذاتها عبر راؤول خيمنيز في الدقيقة 69.

وتأهل المنتخب الإنجليزي لمواجهة النرويج، صباح الأحد المقبل، في دور الثمانية، وذلك بعدما نجح رفاق إيرلنغ هالاند في بلوغ الدور ذاته بالفوز على البرازيل 2-1 في دور الستة عشر.

وجاءت الفترة الأولى من الشوط الأول لتشهد سيطرة مكسيكية حيث شكل الثلاثي الهجومي راؤول خيمنيز وخوليان كينونيس وألفارو غوتيريز، خطورة كبيرة على مرمى الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد.

كما تميز الدفاع المكسيكي بالصلابة، ومنع محاولات هاري كين وساكا وأنتوني جوردون خلال ربع الساعة الأولى من الشوط الأول، محافظا على نظافة شباك الحارس راؤول رانخيل.

وفي الدقيقة 36 وعلى عكس سير المباراة، سجل المنتخب الإنجليزي هدف التقدم عن طريق بلينغهام، حيث انطلق ديكلان رايس من الجهة اليمنى، ليمرر كرة إلى ساكا الذي دخل بالكرة على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، ليلعب عرضية حولها بلينغهام بضربة رأس داخل الشباك.

ولم تمر سوى دقيقتين فقط ليسجل المنتخب الإنجليزي الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب، لكن صانع الهدف هو من تغير، حيث لعب كين عرضية أرضية من الجهة اليمنى، ليوجهها بلينغهام بقدمه في شباك رانخيل.

ولم يستسلم المنتخب المكسيكي رغم التفوق الواضح للمنتخب الإنجليزي، والذي حاول إضافة هدف ثالث لإنهاء كافة الأمور قبل نهاية الشوط الأول.

لكن خوليان كينونيس، مهاجم المكسيك، نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق للمكسيك في الدقيقة 42، حيث استغل ارتباك الدفاع الإنجليزي في تشتيت أحد الكرات، ليضعها بتسديدة قوية في مرمى بيكفورد، منهيا الشوط الأول بتأخر منتخب بلاده بفارق هدف أمام إنجلترا.

ورغم الضغط الواضح من المنتخب الإنجليزي مع انطلاق الشوط الثاني، فقد تفاجأ بطرد مدافعه كوانساه، والذي دهس قدم خيسوس جاياردو، مدافع المكسيك، في الدقيقة 54، ليحصل على بطاقة حمراء بعد عودة الحكم إلى تقنية (الفار).

ولم يتأثر المنتخب الإنجليزي بالطرد على المستوى الهجومي، على الأقل في الدقائق الأولى بعد الطرد، وحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة تعرض لها جوردن من رانخيل، حارس المكسيك، داخل منطقة الجزاء.

وترجم كين ضربة الجزاء بنجاح في شباك رانخيل في الدقيقة 60، لكن الفريق المكسيكي حصل على ضربة جزاء بعد تسع دقائق، بعد تدخل من كين نفسه على غوتيريز لاعب المكسيك، ليسجل خيمنيز الهدف الثاني للمكسيك.

وفي الدقائق الأخيرة، عانى المنتخب الإنجليزي من آثار طرد كوانساه، حيث ضغط المنتخب المكسيكي بقوة من أجل إدراك التعادل، لكنه لم ينجح في ذلك وسط تألق كبير من الحارس بيكفورد والدفاع الإنجليزي، بعد عدة تغييرات من الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي.

وحافظ المنتخب الإنجليزي على تفوقه في الدفاع، رغم المحاولات العديدة من جانب المكسيك، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز إنجلترا على المكسيك 3-2.