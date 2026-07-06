وتوقع دي لافوينتي أن يلعب كلا الفريقين بأسلوب مماثل في المباراة، وتحدث عن الفوارق الضئيلة، مع وجود فكرة واحدة فقط مختلفة، مضيفا: "سنرى التفاصيل التي ستصنع الفارق".

ورغم ذلك فإن دي لافوينتي يأمل في حدوث مفاجأت أمام البرتغال ووصف نجم الفريق كريستيانو رونالدو بالعبقري، وبأنه يصعب إيقافه، ويتسبب دائما في المفاجأت.

ومع استحواذ كلا الفريقين على الكرة، وقوة فريق البرتغال بشكل عام، أكد دي لا فوينتي أن المهاجم الشاب يامال، سيحتاج إلى بذل جهد أكبر في الدفاع مقارنة بالمباريات السابقة.

ووفق دي لافوينتي "قد يضطر يامال إلى بذل جهد أكبر، لكنه مستعد دائما لمنحنا المزيد".

وفاز المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا ولم تتلق شباكه أي أهداف في أربع مباريات بكأس العالم حتى الآن، لكن البرتغال فازت بآخر مباراة بين الفريقين في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.