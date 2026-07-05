ويشارك اللاعب البالغ من العمر 41 عاما في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي.

وعلى الرغم من التوقعات بأنه سيكون قد اعتزل اللعب على الصعيد الدولي بحلول موعد النسخة المقبلة من البطولة، ‌فقد أكد أنه سينهي مسيرته وفقا لشروطه الخاصة.

وقال رونالدو للصحفيين يوم الأحد: "سأعتزل عندما اختار ذلك. أنتم تسألون دائما نفس السؤال: هل هذه هي الاخيرة؟ سنرى. ‌لا أريد لفت الانتباه إلى هذا الأمر، ‌فالأهم هو أن نلعب جيدا غدا. سأكون صادقا تماما، بغض النظر عما سيحدث غدا، سيغادر كريستيانو بضمير مرتاح بنسبة 1000 بالمئة".

وأضاف: "بذلت كل ما في وسعي من أجل كرة القدم، فاللعب لسنوات عديدة هو شغفي. لم أفعل ذلك بدافع الحاجة، فأنا اعيش حياة ميسورة. الأمر يتعلق بالشغف. ألعب للمنتخب الوطني وأحب لعب كرة القدم".

وتابع قائلا: "بغض النظر عما سيحدث غدا، لن أضع ‌ضغطا على نفسي بأنني يجب أن أفوز. عليك أن تستمتع ‌بكل مباراة في بطولة كبرى ⁠مثل كأس العالم. أعتقد أن أدائي ليس سيئا. سجلت ثلاثة أهداف، وهناك لاعبون آخرون قدموا أداء افضل، لكنني اعتقد أن أدائي ليس سيئا".

واعترف رونالدو، الذي بدا هادئا، بأنه استمتع بالبطولة الحالية أكثر من بطولات كأس العالم الخمس السابقة التي شارك فيها، وأعرب عن ثقته في قدرة ⁠فريق روبرتو مارتينيز على التغلب ‌على منتخب إسبانيا الذي تحسن أداؤه مع تقدم البطولة.

وأوضح قائلا: "لو لم تكن لدينا هذه الثقة، لما كنا هنا. ⁠كانت تجربة رائعة، ونحن نتحسن في كل مباراة. نعلم أن هذه منافسة صعبة ومن المستحيل أن نقدم أداء ⁠جيدا دائما. خرجت بعض الفرق الجيدة من البطولة وهذا يقول كل شيء. الفريق في حالة جيدة، وهو هادئ ومستعد جيدا. سنواجه فريقا صعبا لكنني أعتقد أننا سنكون مستعدين".

وسيخوض المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد مباراته رقم ⁠233 مع منتخب البرتغال إذا شارك في المباراة ضد إسبانيا، وهي دولة تربطه بها علاقة وثيقة بعد أن أمضى تسعة مواسم مع "النادي الملكي".

ومع ذلك، فإن سجل رونالدو التهديفي ضد الجارة إسبانيا محدود، حيث سجل أربعة أهداف فقط في مرمى الإسبان.

ويشمل هذا الرصيد ثلاثية في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 خلال دور المجموعات في كأس العالم 2018.

وأشار رونالدو إلى أن "إسبانيا دائما منافس قوي على الفوز ببطولة أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، وفازت بالفعل بهذه البطولة (كأس العالم). إسبانيا هي المرشحة للفوز. لديها ألقاب أكثر من البرتغال، لكن هذه بطولة مختلفة تضم لاعبين مختلفين. هناك إصابات،

وهناك درجات الحرارة".

واسترسل قائلا: "أحب اللعب ضد إسبانيا، وسجلي ‌معها جيد جدا. لعبت ضدها 10 أو 11 مرة، وكانت النتائج متوازنة إلى حد كبير. ستحسم المباراة بالتفاصيل الصغيرة. لدي هذا الشعور بأننا سنفوز. "ما علي فعله هو الاستمتاع بها إذا كانت هذه هي كأس العالم الأخيرة لي، لكنها لن تكون آخر مباراة لي في كأس العالم لأنني أريد الاستمرار".