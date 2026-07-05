واحتفل ترامب بإلغاء قرار الطرد فور إعلانه، ونشر على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا للفيفا على فعل الصواب، وإنصافهم من ظلم فادح!".

وجاء تعليق "الفيفا" عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة التي كانت مفروضة على المهاجم الأميركي بالوغون، ليسمح ذلك له بالمشاركة في مواجهة بلجيكا في ثمن النهائي لمونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان من المقرر أن يغيب بالوغون عن مباراة الإثنين بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة بشكل مثير للجدل عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) في مباراة الدور الثاني والثلاثين ضد البوسنة والهرسك، إثر دوسه على قدم المدافع طارق محاريموفيتش، في اللقاء الذي فازت فيه الولايات المتحدة 2-0.

وبموجب قواعد "الفيفا"، فإن البطاقة الحمراء المباشرة تستوجب تلقائيا الإيقاف لمباراة واحدة، وهي عقوبة لا يمكن للنادي أو المنتخب استئنافها.

غير أن الاتحاد الدولي أعلن الأحد أن العقوبة سيتم تعليقها لمدة عام، في خطوة مفاجئة لم يُقدَّم بشأنها أي تفسير محدد.

وقوبل قرار "الفيفا" بانتقاد لاذع من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الذي قال أنه "مذهول" من قرار الاتحاد تعليق البطاقة الحمراء.

ويُعد بالوغون عنصرا أساسيا في مشوار الولايات المتحدة في البطولة، وكان غيابه أمام بلجيكا سيشكّل ضربة للفريق في المباراة المقررة في سياتل.

وسجّل المهاجم ثلاثة أهداف للولايات المتحدة في هذا المونديال، بينها ثنائية في المباراة الافتتاحية للمنتخب ضد الباراغواي.

بيان "الفيفا"

ذكر بيان "الفيفا "أنه "عملا بالمادة 27 من قانون الانضباط، يتم تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة لفترة اختبار مدتها عام واحد".

وأضاف البيان "إذا ارتكب فولارين بالوغون مخالفة أخرى مماثلة من حيث الطبيعة والخطورة خلال فترة الاختبار، فسيتم إلغاء تعليق العقوبة وتنفيذها، دون الإخلال بأي عقوبة إضافية قد تُفرض على المخالفة الجديدة".

وهناك سوابق مماثلة لهذا القرار، فقد طُرد نجم البرتغال كريستيانو رونالدو أمام إيرلندا بسبب ضربة بالمرفق خلال مباراة تصفيات لهذا المونديال.

وكانت العقوبة اللاحقة بالإيقاف لثلاث مباريات تعني غياب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات عن أول مباراتين في كأس العالم 2026، لكن "الفيفا" خفف عنه العقوبة عبر تعليق مباراتين منها.