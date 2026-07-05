وكتب الحسين عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "أثناء لقائي مع الأخ العزيز الكابتن جمال السلامي اليوم، ومع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم".

أضاف "لقد كانت تجربتك مع النشامى تجربة استثنائية وستبقى دائما ابنا عزيزا للأردن، بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية".

وبذلك أصبح جمال السلامي 10 مدرب في كأس العالم يخسر منصبه لأسباب مختلفة بعد المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتنتهي في 19 يوليو.

وشارك النشامى في كأس العالم لأول مرة في تاريخهم، وودعوا المونديال من الدور الأول بعد 3 هزائم في المجموعة التاسعة أمام النمسا والجزائر والأرجنتين.