وقال لاعب المنتخب جوردان هندرسون، وهو يمازح الصحفيين، أن لاعبي منتخب بلاده "لا يحتاجون عقار فياغرا".

وانتشرت تقارير عبر الإنترنت زعمت أن منتخب إنجلترا قد يستخدم هذا الدواء للمساعدة في التكيف مع تأثيرات العلو الشاهق في مكسيكو سيتي، التي تقع على ارتفاع يزيد عن ألفي متر فوق سطح البحر.

وبعدما نفى المدرب توماس توخيل صحة هذه الأنباء، سئل هندرسون عن كيفية تعامل الفريق مع الظروف البيئية الصعبة، ليرد مازحا: "أعتقد أن الفياغرا ساعدتنا. أمزح بالطبع".

وأضاف: "اللاعبون قادرون على التكيف مع مختلف الظروف، وهذا ما يفعلونه دائما"، في إشارة إلى الجدل الذي صاحب محاولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتغيير موعد انطلاق المباراة، وكذلك الأجواء الصاخبة التي خلقتها جماهير المكسيك خارج مقر إقامة المنتخب الإنجليزي.

وتابع: "سواء أقيمت المباراة في الساعة 12 ظهرا أو السادسة مساء بالتوقيت المحلي فهذا لا يزعجنا. جئنا إلى هنا لأداء مهمتنا وهي أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا، وأن نبقى متحدين وننافس بكل ما لدينا، ونقاتل من أجل بعضنا البعض ومن أجل الجماهير في بلدنا، حتى نجعلهم فخورين ونحقق الفوز".

وأضاف: "كل ما لا نستطيع التحكم فيه، مثل موعد انطلاق المباراة أو الارتفاع عن سطح البحر أو الظروف المحيطة بالفندق، ليس بأيدينا، لذا علينا إيجاد الحلول، وأعتقد أننا نجيد ذلك".

وخاض منتخب "الأسود الثلاثة" أول حصة تدريبية له في العاصمة المكسيكية، السبت، واعترف هندرسون بأن الأمر احتاج إلى بعض الوقت للتأقلم.

وقال: "يمكنك أن تشعر بالأمر قليلا، هناك إحساس مختلف بالفعل. شعرت بذلك بمجرد هبوطنا ووصولنا إلى الفندق، وحتى أثناء التجول يمكنك أن تشعر بالتأثير".

ويعد ملعب "أزتيكا" من أكثر الملاعب شهرة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، وستكون هذه أول مباراة يخوضها منتخب إنجلترا هناك منذ واقعة هدف دييغو مارادونا الشهير بيده قبل 40 عاما.