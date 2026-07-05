وأثنى مهاجم ريال مدريد الإسباني على زملائه بعدما "حافظوا على هدوئهم ولم ينجروا وراء محاولات منتخب باراغواي لاستفزازهم وإثارة الاشتباكات وارتكاب الأخطاء"، وفق تعبيره، بعد المباراة التي شهدت التحامات عنيفة من المنتخب الأميركي الجنوبي، ووصفت بأنها عرفت "أسوأ أداء تحكيمي في المونديال" حتى الآن.

وقال مبابي: "اعتقدوا أننا جئنا للعب ببدلات رسمية وسنكتفي بالاستعراض والتمريرات الجميلة، لكننا نعرف أيضا كيف نلعب كرة القدم بعنف".

وسجل مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 70، بعد خطأ ضد زميله ديزيري دوي داخل منطقة الجزاء.

وقال: "إذا كان علينا أن نلعب بعنف فسنفعل ذلك. لا توجد لدينا أي مشكلة في هذا الأمر".

ولم تحتسب ركلة الجزاء إلا بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، بينما انتقد المدير الفني لفرنسا ديدييه ديشامب الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف بسبب ما اعتبره "تساهلا" مع لاعبي باراغواي، الذين أنهوا المباراة من دون الحصول على أي بطاقة صفراء.

وقال ديشامب: "حصلنا على 3 بطاقات صفراء بينما ارتكب الفريق الآخر أخطاء لا تحصى ضدنا".

وكان ريان شرقي مستاء أيضا من أدء تانتاشيف، وقال: "كم عدد الأخطاء التي ارتكبت؟ 30 أم 40؟ وكم عدد البطاقات الصفراء التي أشهرها الحكم؟ ليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك".

وشهدت المباراة فرصا قليلة للتسجيل، مع الكثير من التدخلات العنيفة، وأحيانا غير الرياضية، خاصة من جانب لاعبي باراغواي.

وانتقد الحكم الألماني الدولي البارز السابق باتريك إيتريش، الذي يعمل محللا عبر شبكة "ماجينتا تي في" خلال كأس العالم، أداء الحكم، مؤكدا أنه "سمح باستمرار مثل هذه التصرفات لفترة طويلة جدا".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بإشهار البطاقات الصفراء والحمراء، بدا الحكم عاجزا عن إدارة المباراة. كان هذا أسوأ أداء تحكيمي في كأس العالم حتى الآن".

وجاءت إحدى أبرز الحالات المثيرة للجدل في الدقيقة 39، عندما وجه لاعب باراغواي ماتياس غالارزا ضربة إلى كتف مبابي، بينما لم تكن الكرة بحوزته.

وقال إيتريش: "لم يكن لديه أي نية سوى الاعتداء على اللاعب"، متهما الحكم بـ"فقدان السيطرة على المباراة".

في المقابل، دافع مدرب باراغواي غوستافو ألفارو عن أداء فريقه، قائلا :"نهجنا يقوم على القتال في الملعب كالأسود".