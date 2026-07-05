وتجمع المباراة وصيف مونديال 2022 و"أسود الأطلس" الذين أصبحوا أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى قبل النهائي في تاريخ كأس العالم، عندما حقق هذا الإنجاز في النسخة الماضية.

سيدخل منتخب المغرب بقيادة مديره الفني محمد وهبي مواجهة فرنسا مساء الخميس في بوسطن، ولديه رغبة في الثأر ورد اعتباره، بعدما أنهى "الديوك" حلم المغاربة، بالفوز بهدفين من دون رد في قبل نهائي النسخة الماضية من المونديال.

لكن مواجهات المنتخبات العربية تحمل ذكريات إيجابية للفرنسيين، حيث كانت بوابتهم لاستكمال مشوارهم المونديالي في كل النسخ السابقة.

وستكون قمة فرنسا والمغرب سادس مواجهة لـ"الديوك" ضد المنتخبات العربية في كأس العالم، وكانت المواجهات الخمس السابقة كالتالي:

فرنسا - الكويت (مونديال 1982)

بدأت القصة قبل 44 عاما، عندما فازت فرنسا على الكويت بنتيجة 4-1 في الدور الأول بمونديال 1982 في إسبانيا.

وسجل لفرنسا حينها، برنارد جينجيني وميشيل بلاتيني وديديه سكس وماكسيس بوسيس، بينما أحرز عبد الله البلوشي الهدف الوحيد لـ"الأزرق" وقتها.

وكان هذا الفوز العريض بوابة فرنسا لاستكمال المشوار حتى النهاية، لكنها خسرت أمام بولندا بنتيجة 2-3 في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.

فرنسا - السعودية (مونديال 1998)

حققت فرنسا لقبها الأول في كأس العالم عندما استضافت البطولة عام 1998، بالفوز على البرازيل في النهائي بثلاثية نظيفة.

وبدأ الديوك مشوار "النجمة الأولى" في الدور الأول بمواجهة عربية، فازت خلالها على السعودية برباعية من دون رد، سجلها تييري هنري "ثنائية" وبيكسنت ليزارازو ودافيد تريزيجيه، وشهد هذا اللقاء طرد النجم الفرنسي زين الدين زيدان ببطاقة حمراء مباشرة، وقبله المدافع السعودي محمد الخليوي.

فرنسا - تونس، فرنسا - المغرب (مونديال 2022)

في النسخة الماضية 2022 في قطر، فرطت فرنسا في الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث خسرت في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب "لوسيل".

وفي المونديال الماضي، مر المنتخب الفرنسي في مشواره نحو تحقيق الميدالية الفضية بمواجهتين عربيتين، حيث خسر في الأولى أمام تونس في مباراة تحصيل حاصل بختام مشواره في المجموعة الرابعة، عندما سجل وهبي الخزري الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية بالريان.

وفي الدور قبل النهائي، تفوقت فرنسا على المغرب بثنائية من دون رد، حيث سجل الهدفين ثيو هيرنانديز وراندال كولو مواني، في مباراة أقيمت على ملعب "البيت" في الخور.

فرنسا - العراق (مونديال 2026)

في النسخة الحالية التي تحمل الرقم 23 من كأس العالم، خاض منتخب فرنسا مواجهة عربية أخرى قبل مباراة المغرب في دور الثمانية، حيث فازت كتيبة المدرب ديدييه ديشامب على العراق بنتيجة 3-صفر في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة، بأهداف سجلها مبابي "ثنائية" وعثمان ديمبلي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

يشار إلى أن فرنسا لم تودع كأس العالم من دور الثمانية، منذ خسارتها أمام ألمانيا بهدف ماتس هوميلس في مونديال 2014 الذي أقيم في البرازيل.