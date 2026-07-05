وبعد فوز "راقصي التانغو" الصعب على الرأس الأخضر في دور الـ32، قال إنفانتينو في مقابلة صحفية إنه "عانى مع منتخب الأرجنتين"، وهو ما فهم على أنه كان يدعم ليونيل ميسي ورفاقه.

إلا أن رئيس الفيفا السويسري صاحب الـ56 عاما، استدرك قائلا: "لكنني محايد".

ومع نشر مقطع فيديو للمقابلة السريعة التي أجراها معه صحفي أرجنتيني، عجت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تحمل اتهامات لإنفانتينو بدعم أبطال النسخة الأخيرة من المونديال.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "لكن بجدية، ما الذي يمكن فعله لوقف فضيحة الفساد هذه؟".

وأضاف آخر: "غير كفء. من العار أن يكون رئيس الفيفا متحيزا إلى هذا الحد. عليه أن يستقيل في أسرع وقت".

وقال ثالث: "كيف يمكن إقناع الناس بأن هذه المنظمة لا تحابي ميسي، بينما أعلن رئيسها صراحة دعمه للأرجنتين؟".

وجاء في تعليق آخر: "أمر مخجل للغاية. يجب أن نحتج ونقاطع حتى يستقيل".

وتلاقي الأرجنتين مصر في دور الـ16، الثلاثاء، وهي المواجهة الأصعب لمنتخب "الفراعنة" الذي صعد إلى هذه المرحلة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز العصيب على أستراليا بركلات الترجيح.