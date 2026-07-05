وقال أبو زهرة، في تصريحات تلفزيونية، السبت: "محمد صلاح لن يعتزل بعد كأس العالم 2026، وسيكون قائد منتخب مصر في كأس العالم 2030".

وأعرب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري عن سعادته بالاحتفالات التي شهدتها مختلف المحافظات والمدن والقرى المصرية عقب تأهل المنتخب إلى دور الـ16، قائلا إن "500 مليون عربي فرحوا بفوز مصر وتأهلها".

وفي سياق متصل، أكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، جاهزية صلاح لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16، فيما أشار إلى صعوبة لحاق محمد عبد المنعم وأحمد فتوح بالمباراة بسبب الإصابة.

وقال حسن عن قائد المنتخب: "محمد صلاح بات في شكل جديد وصورة أخرى، ووجد نفسه مع حسام حسن كمدير فني. هو لاعب كبير ويبذل جهدا كبيرا للغاية ويتفهم كل ما يقوم به الجهاز الفني".

وكان المنتخب المصري قد حجز مقعده في دور الـ16 بعد فوزه على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليضرب موعدا مع الأرجنتين.