ولعب الجمهور المغربي دورا بارزا في دعم المنتخب، إذ حضرت الأعلام والهتافات والزغاريد بقوة في مدرجات الملعب والساحات المحيطة به في هيوستن، قبل أن تمتد مشاهد الفرح عبر القارات إلى مدن وقرى المغرب.

وتمكن منتخب محمد وهبي من بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعدما حسم مواجهة كندا بثلاثية نظيفة.

وسجل عز الدين أوناحي الهدف الأول في الدقيقة 50، بعدما استغل تمريرة ذكية من أشرف حكيمي من ركلة حرة، ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى الكندي.

وعاد أوناحي ليوقع هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 82، مستفيدا من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة متقنة من إبراهيم دياز، ليعزز تقدم المنتخب المغربي ويضعه على أعتاب التأهل.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، سجل سفيان رحيمي الهدف الثالث، ليختتم ليلة الانتصار بثلاثية نظيفة.

وفرض المنتخب المغربي أفضليته على مجريات اللقاء، مستحوذا على الكرة بنسبة 60 في المئة مقابل 40 في المئة لكندا، فيما تساوى المنتخبان في عدد التسديدات على المرمى بواقع ثلاث لكل منهما.

"ديما مغرب" في الشوارع

ومع صافرة النهاية، خرج آلاف المغاربة، رجالا ونساء وكبارا وصغارا، إلى الشوارع مرتدين قمصان "أسود الأطلس" ورافعين الأعلام الوطنية، فيما ترددت عبارة "ديما مغرب" في مشاهد احتفالية واسعة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف المواطنين يحتفون بإنجاز رفاق أشرف حكيمي في مختلف المدن، من طنجة شمالا، مرورا بأكادير، وصولا إلى العيون، كما امتدت مظاهر الفرح إلى قرى وبلدات صغيرة.

وعبر عدد من المشجعين، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن فرحتهم وفخرهم بالإنجاز المغربي، معربين عن أملهم في أن يواصل "أسود الأطلس" مشوارهم في البطولة، وصولا إلى أبعد نقطة ممكنة.

وقالت حفصة، التي ارتدت قميص المنتخب، إنها سعيدة وفخورة بالانتصار على كندا، مضيفة: "ديما مغرب".

وتابعت في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "الأسود لم يخيبوا ظننا، وعيننا على فرنسا في المباراة المقبلة".

ومن جهتها، قالت رشيدة، التي اختارت القميص الأحمر للمنتخب المغربي للاحتفال، إن الفوز على كندا كان مستحقا، لكنها أبدت تخوفها من المواجهة المقبلة أمام فرنسا.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي في ربع النهائي، بعدما تغلب "الديوك" على باراغواي 1-0، في مواجهة تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022.