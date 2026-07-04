وسجل قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، ليقود "الديوك" إلى دور الثمانية.

ورفع مبابي رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة، متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة ترتيب الهدافين.

وحمل هدف مبابي رقما تاريخيا جديدا للمنتخب الفرنسي، إذ أصبح الهدف رقم 150 لـ"الديوك" في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

ويتصدر منتخب البرازيل قائمة المنتخبات الأكثر تسجيلا في تاريخ المونديال برصيد 246 هدفا، يليه منتخب ألمانيا بـ243 هدفا، ثم الأرجنتين بـ163 هدفا.

وضربت فرنسا موعدا مع المغرب، الذي تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على كندا 3-0.

وتقام المواجهة في 9 يوليو بمدينة فوكسبورو في ولاية ماساتشوستس، في تكرار لمباراة نصف نهائي مونديال قطر 2022، التي حسمها المنتخب الفرنسي 2-1.

ويواصل المنتخب الفرنسي مطاردة لقبه العالمي الثالث، بعدما توج بكأس العالم عامي 1998 و2018.