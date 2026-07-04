أكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، جاهزية محمد صلاح لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، فيما أشار إلى صعوبة لحاق محمد عبد المنعم وأحمد فتوح بالمباراة بسبب الإصابة.
وحرص إبراهيم حسن على تهنئة الشعب المصري وجماهير المنتخب بالتأهل التاريخي إلى ثمن النهائي، عقب الفوز على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "أشيد باللاعبين والجهاز الفني على المستوى الذي يقدمونه في البطولة رغم الظروف الصعبة جدا والأجواء الحارة، لكنهم رجال بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نحن نلعب باسم مصر".
وأضاف: "من الصعب لحاق محمد عبد المنعم وأحمد فتوح بمواجهة الأرجنتين المقبلة بسبب الإصابة، وباقي اللاعبين جاهزون. سنغادر إلى أتلانتا قبل مواجهة الأرجنتين الصعبة في دور الـ16".
وعن قائد المنتخب، قال حسن: "محمد صلاح بات في شكل جديد وصورة أخرى، ووجد نفسه مع حسام حسن كمدير فني. هو لاعب كبير ويبذل جهدا كبيرا للغاية ويتفهم كل ما يقوم به الجهاز الفني".
وتابع: "حسام حسن يذاكر بشكل دائم ويركز على التفاصيل، ويحفظ اللاعبين خطة كل منتخب نواجهه".
وأضاف: "أقول للاعبين دائما: افعلوا كل شيء، قاتلوا من أجل الحلم، فهي فرصة ربما لا تلوح لكم مرة أخرى".
وبشأن مواجهة الأرجنتين، قال مدير المنتخب المصري: "لا نركز على لاعب بعينه، لكننا نواجه منتخب الأرجنتين بطل العالم، ونسعى للقتال، وإن شاء الله تحقيق الحلم".