وحرص إبراهيم حسن على تهنئة الشعب المصري وجماهير المنتخب بالتأهل التاريخي إلى ثمن النهائي، عقب الفوز على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "أشيد باللاعبين والجهاز الفني على المستوى الذي يقدمونه في البطولة رغم الظروف الصعبة جدا والأجواء الحارة، لكنهم رجال بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نحن نلعب باسم مصر".

وأضاف: "من الصعب لحاق محمد عبد المنعم وأحمد فتوح بمواجهة الأرجنتين المقبلة بسبب الإصابة، وباقي اللاعبين جاهزون. سنغادر إلى أتلانتا قبل مواجهة الأرجنتين الصعبة في دور الـ16".

وعن قائد المنتخب، قال حسن: "محمد صلاح بات في شكل جديد وصورة أخرى، ووجد نفسه مع حسام حسن كمدير فني. هو لاعب كبير ويبذل جهدا كبيرا للغاية ويتفهم كل ما يقوم به الجهاز الفني".

وتابع: "حسام حسن يذاكر بشكل دائم ويركز على التفاصيل، ويحفظ اللاعبين خطة كل منتخب نواجهه".

وأضاف: "أقول للاعبين دائما: افعلوا كل شيء، قاتلوا من أجل الحلم، فهي فرصة ربما لا تلوح لكم مرة أخرى".

وبشأن مواجهة الأرجنتين، قال مدير المنتخب المصري: "لا نركز على لاعب بعينه، لكننا نواجه منتخب الأرجنتين بطل العالم، ونسعى للقتال، وإن شاء الله تحقيق الحلم".