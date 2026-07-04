وقال الحضري، في مقطع مصور عبر "سكاي نيوز عربية"، إن المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ بعدما سبق له إقصاء منتخبات كبرى في مونديال قطر، قبل أن يواصل نتائجه القوية في النسخة الحالية بالتعادل مع البرازيل، وإقصاء هولندا، ثم الفوز على كندا.

وأضاف: "بصراحة، هذا المنتخب لا يعرف المستحيل"، معتبرا أن الإنجازات المتتالية تعكس عقلية فريق اعتاد المنافسة على أعلى المستويات، وأن "من يتعود على الإنجازات يجب أن يحقق أرقاما قياسية".

وأكد الحضري أن المنتخب المغربي أثبت، للمرة الثانية تواليا، أنه "رقم صعب" على مستوى الحضور والأداء والإنجاز، موجها التحية لأسود الأطلس ومرددا: "ديما مغرب"، في إشادة بما وصفه بمكانة المنتخب في الكرة العربية والأفريقية والعالمية.

جاءت هذه التهنئة عقب فوز المنتخب المغربي على مضيفه الكندي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة سيطر عليها أسود الأطلس منذ بدايتها وحتى نهايتها تقريبا، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الخمسين، قبل أن يعزز تقدمه بهدفين إضافيين في الدقيقتين الثانية والثمانين والتسعين.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللقاء باستحواذ بلغ 56 بالمئة، مقابل 44 بالمئة للمنتخب الكندي، مستغلا فرصه القليلة بفعالية عالية، رغم تفوق كندا في عدد التسديدات الإجمالية والركنيات.

وتأتي هذه النتيجة استمرارا لمسيرة مغربية قوية في دور المجموعات، شهدت تعادلا مع البرازيل بهدف لكل فريق، وفوزا على اسكتلندا بهدف نظيف، وفوزا عريضا على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادلا مع هولندا بهدف لكل طرف، قبل أن يطيح المنتخب المغربي بالهولنديين في دور الـ32، ليؤكد جاهزيته لخوض مشوار طويل في هذه النسخة من البطولة.