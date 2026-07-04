وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على منصة "إكس": "ألف مبروك لأسود الأطلس فوزهم اليوم.. ألف مبروك التأهل إلى ربع النهائي في كأس العالم.. أداء قوي وروح قتالية نفرح ونفخر بها."

وأضاف، موجها تهنئته إلى الشعب المغربي الشقيق، وكذلك إلى جلالة الملك محمد السادس، قائلا: "مبروك لشعب المغرب الشقيق، ولأخي جلالة الملك محمد السادس."

وختم تغريدته بالدعاء للمنتخب المغربي بالتوفيق في المحطات المقبلة من البطولة، بقوله: "وكل الدعوات بالتوفيق في مبارياتهم القادمة."

فوز كبير

جاءت هذه التهنئة عقب فوز المنتخب المغربي على مضيفه الكندي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة سيطر عليها أسود الأطلس منذ بدايتها وحتى نهايتها تقريبا، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الخمسين، قبل أن يعزز تقدمه بهدفين إضافيين في الدقيقتين الثانية والثمانين والتسعين.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللقاء باستحواذ بلغ 56 بالمئة، مقابل 44 بالمئة للمنتخب الكندي، مستغلا فرصه القليلة بفعالية عالية، رغم تفوق كندا في عدد التسديدات الإجمالية والركنيات.

وتأتي هذه النتيجة استمرارا لمسيرة مغربية قوية في دور المجموعات، شهدت تعادلا مع البرازيل بهدف لكل فريق، وفوزا على اسكتلندا بهدف نظيف، وفوزا عريضا على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادلا مع هولندا بهدف لكل طرف، قبل أن يطيح المنتخب المغربي بالهولنديين في دور الـ32، ليؤكد جاهزيته لخوض مشوار طويل في هذه النسخة من البطولة.