وافتتح عز الدين أوناحي التسجيل لأسود الأطلس في الدقيقة 50، بعدما استغل تمريرة ذكية من أشرف حكيمي من ركلة حرة، ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لمرمى كندا.

وعاد أوناحي ليوقع على هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 82، مستفيدا من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة متقنة من إبراهيم دياز، ليعزز تقدم المنتخب المغربي ويقربه من التأهل.

وسجل سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة السابعة في الوقت الإضافي بدل الضائع، ليختتم المباراة بثلاثية تاريخية لأسود الأطلس.

وفرض المنتخب المغربي أفضليته على مجريات اللقاء، مستحوذا على الكرة بنسبة 60 بالمئة مقابل 40 بالمئة لكندا، بينما تساوى المنتخبان في عدد التسديدات على المرمى بواقع ثلاث تسديدات لكل منهما.