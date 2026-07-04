ويتواجد كلوب في الولايات المتحدة كمحلل لقناة "ماجينتا تي في"، ويبدو أنه سيستمر هناك طوال فترة البطولة.

وذكرت مصادر مقربة من الاتحاد الألماني أن رئيسه ونائبه سيتوجهان إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مباشرة مع مدرب بوروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي سابقا، الذي أبدى بالفعل اهتمامه بتولي المنصب.

وعاد نويندورف مؤخرا من الولايات المتحدة بعد خروج ألمانيا من دور الـ32 في كأس العالم أمام باراغواي، وبعد عودته إلى ألمانيا ترأس محادثات مع المدرب يوليان ناغلسمان، انتهت بإعلان الأخير استقالته الجمعة.

وسيعود رئيس الاتحاد الألماني مجددا إلى الولايات المتحدة، حيث تعد مدينة نيويورك المكان الأقرب لاستضافة المفاوضات، باعتبارها مقر إقامة كلوب خلال تغطيته للمونديال.

ويشغل كلوب (59 عاما) حاليا منصب رئيس عمليات كرة القدم العالمية في مجموعة "ريد بول"، وهو ما يعني أن أي اتفاق لتدريب المنتخب الألماني سيتطلب أيضا التوصل إلى تفاهم مع المجموعة المالكة.

من المنتظر أيضا أن يسافر فاتسكه إلى الولايات المتحدة، نظرا للعلاقة القوية التي تجمعه بكلوب منذ سنوات عملهما معا في بوروسيا دورتموند، عندما كان فاتسكه يشغل منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

وقال كلوب في تصريحات لقناة "ماجينتا تي في"، إن الاتفاق لن يتم بسرعة، مضيفا: "ستكون هناك محادثات مكثفة، لأن المشكلات التي نواجهها حاليا لا ترتبط بشخص ناغلسمان".