ودرس المحلل الفني لمنتخب مصر محمود سليم، بدقة تحركات الحارس الأسترالي البديل ماثيو رايان من خلال لقطة سابقة للنجم الفرنسي كيليان مبابي، مما أثار تساؤلات عن هذا المقطع.

وغامر مدرب أستراليا توني بوبوفيتش قبل دقائق من نهاية الوقت الإضافي، باستبدال الحارس الأساسي باتريك بيتش وإشراك المخضرم رايان، بهدف الاستفادة من خبرته في ركلات الترجيح، لكن الجهاز الفني لمنتخب مصر كان مستعدا لهذه الفرضية.

وتجمع لاعبو الفراعنة في حلقة دائرية قبيل بدء التسديد، لمشاهدة لقطة فيديو عبر الكومبيوتر المحمول تظهر تحركات رايان أثناء ركلة جزاء نفذها ضده كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد في مواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني، خلال شهر يناير الماضي.

ولم تؤت خطة بوبوفيتش ثمارها، إذ فشل حارس لانس السابق في التصدي لأي ركلة جزاء مصرية، حيث نجح محمود صابر ورامي ربيعة ومحمد صلاح وحسام عبد المجيد في وضع الكرة داخل الشباك بنجاح، ليقودوا "الفراعنة" إلى تأهل تاريخي لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم بالمونديال.

وفي المقابل، أهدرت أستراليا ركلتين بعدما سدد القائد هاري سوتار الكرة فوق المرمى، بينما ارتدت تسديدة الشاب لوكاس هيرينغتون البالغ من العمر 18 عاما من العارضة، ليتجرع المنتخب الأسترالي مرارة الخروج من الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2006 أمام إيطاليا و2022 ضد الأرجنتين.