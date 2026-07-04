وسجل جون أرياس، لاعب وسط بالميراس البرازيلي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 من مسافة قريبة، مستفيدا من تمريرة عرضية للويس سواريز، الذي شارك بديلا لجون كوردوبا المصاب.

واعتقد لويس دياز أنه ضاعف تقدم كولومبيا في الدقيقة 56، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفرض المنتخب الكولومبي سيطرته على معظم مجريات المباراة، فيما أبقى حارس غانا لورنس أتي-زيغي فريقه في أجواء اللقاء بثلاثة تصديات بارزة.

وبهذا الفوز، أصبحت كولومبيا آخر المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي، وضربت موعدا مع سويسرا، الثلاثاء المقبل في فانكوفر، بعدما تغلب المنتخب السويسري على الجزائر 2-0.