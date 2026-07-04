وافتتح ليونيل ميسي التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 29، بعدما استغل تمريرة من ليساندرو مارتينيز خلف خط الدفاع، ليضع حامل اللقب في المقدمة.

لكن كاب فيردي عاد بقوة في الشوط الثاني، وأدرك ديروي دوارتي التعادل في الدقيقة 59 بتسديدة منخفضة، لتستمر النتيجة 1-1 حتى نهاية الوقت الأصلي وتمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين.

واستعاد المنتخب الأرجنتيني تقدمه في الدقيقة 93 عبر ليساندرو مارتينيز، الذي استثمر ركلة ركنية ليمنح فريقه الهدف الثاني.

ورفض كاب فيردي الاستسلام، وعاد إلى المباراة للمرة الثانية بهدف رائع سجله سيدني كابرال في الدقيقة 103، بتسديدة ملتفة من حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 111، حسمت الأرجنتين المواجهة بهدف عكسي، بعدما ارتطمت ضربة رأس كريستيان روميرو، إثر ركلة ركنية نفذها ميسي، بديني بورجس وتحولت إلى داخل المرمى.

وبهذا الفوز الصعب، حجزت الأرجنتين مقعدها في دور الـ16، حيث تضرب موعدا مرتقبا مع منتخب مصر في 7 يوليو، بعدما تأهل الفراعنة على حساب أستراليا بركلات الترجيح.

لأن القيمة الخبرية الأكبر للقارئ العربي الآن هي المواجهة المرتقبة بين مصر وحاملة اللقب.