وفور انتهاء ركلات الترجيح أمام أستراليا، خرجت جماهير مصرية إلى الشوارع للاحتفال بالإنجاز التاريخي، وسط هتافات وأعلام وأبواق سيارات، في مشاهد أعادت إلى الأذهان احتفالات الجيل الذهبي للمنتخب بقيادة المدرب الأسبق حسن شحاتة.

وفي القاهرة، توقفت حركة السيارات في عدد من الشوارع مع انطلاق الاحتفالات مباشرة بعد تسجيل ركلة الترجيح الحاسمة، فيما امتدت مظاهر الفرح إلى محافظات أخرى.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور الـ16 بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وينتظر المنتخب المصري في الدور المقبل الفائز من مواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، والرأس