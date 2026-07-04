وامتدت مظاهر الاحتفال من القاهرة إلى الإسكندرية، ومن مدن القناة إلى محافظات الصعيد والدلتا، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع فور إطلاق صافرة النهاية، في مشهد عكس حجم الفرحة الشعبية بهذا الإنجاز غير المسبوق، بينما تحولت مناطق مشاهدة المباريات والمقاهي والميادين العامة إلى منصات للاحتفال وتبادل التهاني.

وفي أعقاب الإنجاز، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنتخب، مؤكدا أن "ما حققه اللاعبون يمثل لحظة تاريخية في مسيرة الكرة المصرية".

وقال السيسي عبر حسابه على "فيسبوك": "أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي، بالتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. لقد أثبتم أن الإيمان بالقدرة، والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات. كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفخر".

كما أشاد مجلس الوزراء المصري بالأداء المشرف للمنتخب، مؤكدا أن الإنجاز يعكس الإرادة والعزيمة التي تحلى بها اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة.

ما رأي الجماهير؟

قالت سارة السيد، التي تابعت المباراة من منطقة المشجعين في العاصمة الإدارية الجديدة، إن "الأجواء كانت استثنائية منذ اللحظات الأولى"، مضيفة لـ"سكاي نيوز عربية" أن الجميع كان يؤمن بقدرة المنتخب على صناعة التاريخ، و"مع نهاية اللقاء تحولت المنطقة إلى احتفال جماعي شارك فيه الجميع بالأعلام والأغاني والهتافات"، مؤكدة أن الفرحة "لا يمكن وصفها".

وشددت على أن "الآمال معقودة على المباراة المقبلة لصياغة إنجاز تاريخي واستثنائي قد لا يتكرر، رغم أن الجماهير تدرك أن ما تحقق كان عظيما وغير مسبوق".

ومن حي المهندسين في محافظة الجيزة، قال محمد مصطفى لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "المصريين كانوا ينتظرون هذه اللحظة منذ سنوات طويلة"، مشيرا إلى أن "المنتخب قدم مباراة بطولية استحق بها التأهل، وما تحقق أعاد الأمل وأسعد ملايين المصريين الذين التفوا خلف منتخب بلادهم".

"والله وعملوها الرجالة"

ولم تقتصر الاحتفالات على هتافات الجماهير وأبواق السيارات، بل تحولت منطقة المشجعين بالعاصمة الإدارية الجديدة سريعا إلى ساحة احتفال فني، بعدما أقيم حفل غنائي للفنان حمادة هلال احتفاء بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني.

واعتلى هلال المسرح وسط استقبال حافل من آلاف المشجعين، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه، قبل أن يشعل الأجواء بأغنية "والله وعملوها الرجالة"، التي رددها الحضور بصوت واحد، بينما ارتفعت الأعلام المصرية وأضاءت الهواتف المحمولة سماء منطقة الاحتفال.

وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع الأغنية التي تحولت إلى نشيد للاحتفال، حيث امتزجت الهتافات الوطنية بالأغاني، وواصل المشجعون التفاعل والتصفيق مرددين اسم مصر ولاعبي المنتخب، بينما حرصت العائلات والشباب والأطفال على توثيق اللحظات بالصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت سريعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما جرى إطلاق الألعاب النارية، بينما بقيت الاحتفالات مستمرة حتى ساعات متأخرة من الليل، احتفاء بأهم المحطات في تاريخ الكرة المصرية.

وجاء التأهل التاريخي بعدما تغلب منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وافتتح إمام عاشور التسجيل مبكرا في الدقيقة 13 بضربة رأس متقنة، قبل أن يدرك المنتخب الأسترالي التعادل مع بداية الشوط الثاني بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه.

وفي ركلات الترجيح، نجح لاعبو مصر في تسجيل جميع الركلات، بينما أهدر هاري سوتار ولوكاس هيرينغتون ركلتين لأستراليا، ليحسم "الفراعنة" بطاقة التأهل إلى دور الـ16، حيث ينتظرون الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر.