وقال في تدوينة عبر منصة "إكس": "ألف مبروك للشعب المصري وقيادته بتأهل المنتخب المصري للدور الـ16 في كأس العالم".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "فرحة العرب اليوم مصرية.. أداء بطولي.. وروح قتالية.. ومباراة ممتعة للفراعنة.. كل التوفيق لجميع العرب.. كل الفرحة لشعوبنا العربية".

جاءت التهنئة عقب تأهل تاريخي لمنتخب مصر إلى ثمن نهائي المونديال، بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مواجهة مثيرة ضمن دور الـ32.

وتقدم المنتخب المصري مبكرا عبر إمام عاشور بضربة رأس في الدقيقة 13، قبل أن تدرك أستراليا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني في الدقيقة 55.

وبعد استمرار التعادل حتى نهاية الوقت الإضافي، حسم الفراعنة المواجهة بركلات الترجيح، حيث سجل لاعبو مصر محاولاتهم الأربع، بينما أهدر المنتخب الأسترالي ركلتين.

وسجل حسام عبد المجيد الركلة الرابعة الحاسمة، لتبلغ مصر دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، وتضرب موعدا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر.