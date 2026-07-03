وبدأ المنتخب المصري المباراة بقوة، ونجح إمام عاشور في افتتاح التسجيل مبكرا بضربة رأس متقنة في الدقيقة 13، مستفيدا من تمريرة عرضية أرسلها كريم حافظ.

لكن المنتخب الأسترالي أدرك التعادل بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما سجل المدافع المصري محمد هاني بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد ركلة حرة.

وكثفت مصر ضغطها في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي بحثا عن هدف الفوز، وكاد رامي ربيعة أن يحسم المواجهة، لكن الحارس الأسترالي باتريك بيتش تصدى لمحاولته، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين.

واستمر التعادل خلال الوقت الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، حيث أظهر لاعبو مصر ثباتا كبيرا وسجلوا جميع محاولاتهم الأربع.

ونجح محمود صابر ورامي ربيعة والقائد محمد صلاح وحسام عبد المجيد في التسجيل من علامة الجزاء، بينما أهدر هاري سوتار ولوكاس هيرينغتون ركلتين لأستراليا بعدما سددا خارج المرمى.

وبهذا الفوز، واصل المنتخب المصري مشواره في المونديال وحجز مقعده في دور الـ16، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر.