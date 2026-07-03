وأوضح الاتحاد، في بيان، أن ممثلي أصحاب المصلحة ومجلس الرقابة وافقوا بالإجماع، بناء على اقتراح رئيس الاتحاد بيرند نويندورف، على إنهاء التعاقد مع ناغلسمان بشكل فوري.

وأضاف البيان أن ناغلسمان كان قد طلب، خلال اجتماع سري مع قيادة الاتحاد في اليوم السابق، إعفاءه من مهامه، وهو الطلب الذي وافق عليه ممثلو أصحاب المصلحة ومجلس الرقابة.

وجاءت استقالة ناغلسمان بعد خسارة المنتخب الألماني أمام باراغواي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، يوم الاثنين الماضي، وهي المباراة التي أعقبتها انتقادات واسعة للمدرب.

وكان المنتخب الألماني، الفائز بكأس العالم 4 مرات، قد أنهى دور المجموعات بخسارة أمام الإكوادور، بعدما استهل مشواره في البطولة بانتصارين على كوراساو وكوت ديفوار.

وتولى ناغلسمان، البالغ من العمر 38 عاما، تدريب المنتخب الألماني في سبتمبر 2023 خلفا لهانسي فليك، بعدما سبق له قيادة أندية هوفنهايم ولايبزغ وبايرن ميونيخ.

وخلال فترة قيادته للمنتخب، خاض ناغلسمان 37 مباراة، حقق خلالها 23 انتصارا مقابل 7 تعادلات و7 هزائم، كما قاد ألمانيا إلى دور الثمانية في بطولة أمم أوروبا 2024 التي استضافتها البلاد، وإلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

وبات يورغن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند، المرشح الأبرز رسميا لتولي تدريب المنتخب الألماني، علما بأنه يشغل حاليا منصب رئيس عمليات كرة القدم العالمية في مجموعة "ريد بول".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مباراته المقبلة في دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر أمام هولندا، ضمن مجموعة تضم أيضا اليونان وصربيا، وتستمر منافساتها حتى نوفمبر.