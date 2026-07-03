وتقدمت البرتغال بنتيجة 2-1 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من مواجهة دور الـ32، بعدما سجل غونزالو راموس هدفا برأسه، قبل أن يبدو أن كرواتيا أدركت التعادل بعد 9 دقائق عن طريق يوشكو غفارديول.

وجاء الهدف إثر كرة أرسلها إيفان بيريشيتش إلى داخل منطقة الجزاء، ارتدت من ريناتو فيغا ووصلت إلى ماريو باشاليتش، الذي مررها بلمسة واحدة إلى غفارديول، ليسددها الأخير داخل الشباك.

واحتسب الحكم الهدف في البداية، وأظهرت الإعادات التلفزيونية أن الكرواتي إيغور ماتانوفيتش لم ينجح في لمس الكرة برأسه أثناء محاولته تحويلها، وهو ما كان سيعني أن باشاليتش لم يكن في موقف تسلل قبل صناعته الهدف.

لكن الحكم إسبن إسكاس تلقى دعوة لمراجعة اللقطة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، حيث أظهرت التقنية المدمجة داخل كرة "أديداس تريوندا" الرسمية لكأس العالم أن ماتانوفيتش لمس الكرة بالفعل لمسة طفيفة، ما وضع باشاليتش في موقف تسلل خلال بناء الهجمة.

وأظهرت الإعادات، عند وصول الكرة إلى ماتانوفيتش، رسما بيانيا تضمن ارتفاعا طفيفا في المؤشر، بما يشير إلى حدوث لمسة للكرة، وهو ما أنهى آمال كرواتيا في مواصلة مشوارها بكأس العالم، ومنح البرتغال بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وأوضح "فيفا" القرار في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه: "وفقا للبيانات التي وفرتها تقنية الكرة المتصلة المدمجة داخل كرة أديداس تريوندا، الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم، ثبت وجود تلامس من جانب لاعب كرواتيا رقم 20 إيغور ماتانوفيتش خلال بناء الهجمة التي سبقت الهدف في مرمى البرتغال، ما أتاح للحكم احتساب حالة التسلل بشكل صحيح وإلغاء الهدف".

وأضاف: "تستطيع حساسات القياس بالقصور الذاتي المدمجة داخل كرة تريوندا رصد أي لمسة، مهما كانت طفيفة، وتعرض للمشاهدين أثناء البث في شكل رسم يُعرف بـ(نبضة القلب)، مما يمنح الحكام مستوى غير مسبوق من البيانات لاتخاذ قرارات سريعة ودقيقة".