وجاء إعلان محرز بعد نهاية المباراة، حيث قال في تصريح مقتضب: "هذه كانت آخر مباراة لي مع المنتخب الوطني"، ليضع بذلك حدا لمسيرة دولية حافلة امتدت لسنوات، كان خلالها أحد أبرز نجوم المنتخب الجزائري وقادته.

وخاض محرز مسيرة طويلة مع "الخضر"، توج خلالها بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، وساهم في قيادة الجزائر إلى عدة مشاركات دولية بارزة، كما يعد من أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب وثاني هدافي منتخب الجزائر عبر التاريخ كما أنه وصل إلى 119 مباراة دولية.

ويأتي اعتزاله الدولي في وقت يواصل فيه اللعب على مستوى الأندية، وسط ترقب لمستقبله مع ناديه الحالي في الفترة المقبلة.

ويلعب رياض محرز في صفوف الأهلي السعودي حاليا وسط أنباء بشأن إمكانية رحيله عن صفوف فريقه في الأسابيع القليلة القادمة.