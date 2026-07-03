وتقدمت سويسرا بهدف مبكر سجله بريل إمبولو في الدقيقة العاشرة ثم أضاف دان ندوي الهدف ‌الثاني في الدقيقة الأولى ‌من ⁠الشوط الثاني.

وستخوض سويسرا، التي تشارك في النهائيات للمرة 13 وسبق لها الوصول ⁠لدور ‌الثمانية ثلاث مرات آخرها عام ⁠1954، دور 16 في كأس العالم ⁠للنسخة الثانية على التوالي، وستلتقي ​الفائز في مباراة كولومبيا ⁠وغانا ​التي ستقام فجر السبت.

أما الجزائر، التي شاركت في ​النهائيات للمرة الخامسة، فقد اكتفت بتكرار أفضل إنجاز لها، وهو تجاوز دور المجموعات والذي حققته في ​نسخة ‌2014، وودعت البطولة اليوم من ​الدور الثاني.