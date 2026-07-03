وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، كانت قد ألمحت إلى أن مسيرته الدولية قد اقتربت من النهاية، وذلك قبل مواجهة البرتغال التي فازت فيها على كرواتيا 2-1.

وبعد المباراة علق رونالدو على تلك التصريحات قائلا لقناة "سبورت تي في" البرتغالية: "مستقبل كريستيانو ليس مهما الآن، سأتحدث إلى عائلتي، وسيحدث سواء فزنا أم خسرنا، لم أعد أتخذ القرارات بشكل متسرع، الآن كل شيء تم بهدوء وسنحاول الاستمتاع اليوم".

وتحدث رونالدو عن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، والذي ودع فريقه المونديال على يد المنتخب البرتغالي في دور الـ32، حيث قال عن زميله السابق في ريال مدريد: "بعد المباراة ودعته وسيظل أسطورة كروية كبيرة، نحن تقريبا في نفس العمر، لدي احترام كبير له ولكل ما قدمه لكرة القدم".

وكانت أفيرو، شقيقة رونالدو، قد قالت إن شقيقها سيعتزل دوليا عقب نهاية مشوار منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وأضافت أفيرو في تصريحات لقناة "سبورت تي في" البرتغالية: "وفقا لمعلوماتي يمكنني القول إنه سيودعنا، ليس نهائيا أنا أتحدث عن المنتخب فقط".

وتابعت أفيرو قائلة: "الأشخاص الأذكياء الذين يحبون كرة القدم عليهم أن يحبوا رونالدو، إنه الشخص الذي ستفتقدونه، لقد كان رائعا لـ20 عاما، انظروا إلينا وإلى عائلة أفيرو، ومن أين أتينا وكيف عانت والدتي، هل تعتقدون أن الانتقادات ستؤثر علينا وعلى سعادتنا، أبدا".