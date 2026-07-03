وللمرة الرابعة على التوالي يخرج الحارس الإسباني أوناي سيمون بشباك نظيفة في كأس العالم الحالية ليسجل رقما قياسيا غير مسبوق في المونديال على مستوى عدد الدقائق التي خاضها دون أن تستقبل شباكه أهدافا في المونديال.

وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن تسجيل سيمون رقما قياسيا جديدا كصاحب أطول شباك نظيفة في تاريخ كأس العالم، بمدة بلغت 519 دقيقة، محطما رقم الحارس الإيطالي والتر زينغا "518 دقيقة" الذي سجله في كأس العالم 1990.

وجاءت تفاصيل حفاظ سيمون على شباكه في المونديال من خلال آخر 39 دقيقة ضد اليابان، ومواجهة المغرب كاملة بالأشواط الإضافية (120 دقيقة)، في مونديال قطر 2022.

كما لعب 3 مباريات كاملة في دور المجموعات بشباك نظيفة ضد الرأس الأخضر (90 دقيقة)، السعودية (90 دقيقة)، والأوروغواي (90 دقيقة)، بمونديال 2026.

وفي دور الـ32 (ضد النمسا): خاض سيمون المباراة كاملة (90 دقيقة) دون استقبال أهداف ليتوج بالرقم القياسي رسميا.

كما حطم سيمون الرقم المحلي كأطول سلسلة حارس إسباني بـ 476 دقيقة والتي كان قد حققها الحارس إيكر كاسياس.