وافتتح المنتخب الكرواتي التسجيل في الدقيقة 53 عبر المخضرم إيفان بيريسيتش، الذي استثمر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليتسلم الكرة ويسددها في الشباك، مانحا فريقه الأفضلية بعد شوط أول استحوذ فيه المنتخب البرتغالي على الكرة بشكل كبير.

وحاول المنتخب البرتغالي العودة سريعا، وسجل قائده كريستيانو رونالدو هدفا بعد عشر دقائق من هدف بيريسيتش، لكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية "الفار".

ولم يستسلم المنتخب البرتغالي، وواصل ضغطه حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 68، تقدم لها رونالدو وسددها بنجاح داخل الشباك، مسجلا بذلك هدفه الثالث في النسخة الحالية من البطولة ورقم 11 في ست مشاركات له بالمونديال.

وبعد هدف التعادل، قرر المدير الفني للبرتغال إجراء تغيير بخروج رونالدو، الذي غادر أرضية الملعب وهو يبدو غير راضٍ عن قرار استبداله، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء.

وفي الوقت الذي اتجهت فيه المباراة نحو شوطين إضافيين، خطف البديل غونزالو راموس الأضواء، بعدما ارتقى لعرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وحولها بضربة رأس رائعة إلى الشباك في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، مانحا بذلك فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.

وسجل منتخب كرواتيا هدفا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق جوسكو جفارديول، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية "الفار" والتي أوقفت المباراة نحو خمس دقائق للتأكد من صحة الهدف، قبل أن يتقرر إلغاءه.

وسيلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره الإسباني في دور الستة عشر، وهي المباراة التي ستقام يوم الإثنين المقبل، في مدينة دالاس الأميركية.