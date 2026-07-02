وأضافت أفيرو في تصريحات لقناة "سبورت تي في" البرتغالية، قبل المغادرة إلى ملعب تورنتو الذي يستضيف مواجهة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 بمونديال 2026: "وفقا لمعلوماتي يمكنني القول إنه سيودعنا، ليس نهائيا أنا أتحدث عن المنتخب فقط".

وسيترك رونالدو المنتخب البرتغالي وهو أكثر اللاعبين مشاركة برصيد 232 مباراة والهداف التاريخي برصيد 145 هدفا، وكذلك فاز بثلاثة ألقاب، كأس أمم أوروبا مرة ودوري الأمم مرتين، ويتبقى كأس العالم الذي لم يحققه المنتخب البرتغالي أبدا، وهو هدف رونالدو الأساسي.

وتابعت كاتيا قائلة: "الأشخاص الأذكياء الذين يحبون كرة القدم عليهم أن يحبوا رونالدو، إنه الشخص الذي ستفتقدونه، لقد كان رائعا لـ20 عاما، انظروا إلينا وإلى عائلة أفيرو، ومن أين أتينا وكيف عانت والدتي، هل تعتقدون أن الانتقادات ستؤثر علينا وعلى سعادتنا، أبدا".

وبات رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ متتالية من كأس العالم، بعد أن أحرز هدفين لمنتخب بلاده في شباك أوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 11 من المونديال المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 976 في مسيرته الكروية الطويلة، والتي شهدت تسجيله 145 هدفا مع المنتخب البرتغالي.