وسجل المهاجم ميكل أويارزابال هدفين، بوقع هدف واحد في ‌كل شوط، وكلاهما ‌بتمريرة ⁠حاسمة من مارك كوكوريا.

وضاعف بيدرو بورو تقدم إسبانيا في ⁠الدقيقة ‌66 بضربة رأس ⁠من تمريرة عرضية لعبها أليكس ⁠باينا.

وستواجه إسبانيا في دور ⁠16 الفائز من مباراة البرتغال أو كرواتيا يوم الإثنين القادم على ملعب دالاس.

ويعد المنتخب الإسباني هو الوحيد، إلى جانب المكسيك، الذي لم يستقبل أي أهداف خلال مشوار البطولة حتى الآن.

وكان منتخب إسبانيا، قد تأهل في صدارة مجموعته التي ضمت الرأس الأخضر وأوروغواي والسعودية برصيد 7 نقاط.