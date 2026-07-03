وأظهر المقطع المتداول قائد المنتخب الأرجنتيني أثناء خضوعه لإجراءات التفتيش التي فرضت على جميع أفراد بعثة منتخب بلاده فور وصولها إلى مطار ميامي، استعدادا لمقابلة منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبينت اللقطات لاعب إنتر ميامي الأميركي وهو يمر عبر جهاز كشف المعادن، قبل أن يفرغ جيوبه ويخضع لتفتيش أمني إضافي.

وما أثار إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هو تعامل ميسي الذي يقيم في ميامي منذ عام 2023، مع الإجراءات بابتسامة وخفة.

وفي إحدى اللحظات، ضحك ميسي عندما اكتشف محتويات حقيبة زميله كريستيان روميرو أثناء التفتيش، بحسب التقارير.

وعلق أحد المستخدمين بأن ميسي نفسه، ورغم شهرته العالمية، لم يستثن من إجراءات التفتيش الصارمة التي تطبقها السلطات الأميركية.

وتفرض السلطات الأميركية في المطارات والمنافذ الحدودية إجراءات تفتيش صارمة، دون استثناء، تشمل البعثات الرياضية المشاركة في كأس العالم، وتشمل الإجراءات عمليات تفتيش عشوائية أو تدقيقا في الأفراد والوفود الرياضية المشاركة لضمان السلامة.

وأبدت العديد من الوفود المشاركة في البطولة استياءها من عمليات التفتيش عند دخول الأراضي الأميركية وطول مدتها.

وواجه لاعبون وأفراد الأجهزة الفنية والصحفيون والحكام، وحتى أفراد عائلات المنتخبات، عقبات كبيرة قبل دخول الأراضي الأميركية، وخضعوا لاستجوابات وتفتيش صارم، فيما تم منع عدد كبير منهم من الدخول للبلاد.