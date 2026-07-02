وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التحذيرات شملت تزايد سرقة الهواتف المحمولة، وحوادث مرتبطة بمشروبات مغشوشة، إضافة إلى التنبيه إلى القيود المفروضة على إدخال السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكتروني إلى المكسيك، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن وغرامات مالية.

وأضافت الصحيفة أن السلطات المكسيكية عززت الإجراءات الأمنية قبل المباراة، عقب وفاة 4 أشخاص خلال الاحتفالات التي أعقبت تأهل المنتخب المكسيكي إلى دور الـ16.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره المكسيكي، الأحد، على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وإجراءات أمنية مشددة.