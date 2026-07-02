وفرطت السنغال في تقدمها ‌بهدفين أمام بلجيكا، قبل أن تخسر 3-2 في الوقت الإضافي من ‌مباراة ‌دور 32.

وكتب جي (27 عاما) على مواقع التواصل الاجتماعي: "سأعود لأتحدث إليكم قليلا عن الإقصاء. لكنني أعلن اليوم أنه طالما بقي الجهاز الفني ‌الحالي في منصبه، فسأبتعد ‌عن ⁠المنتخب الوطني".

وبدا أن السنغال في طريقها للتقدم إلى دور 16، بعد أن وضعها حبيب ديارا وإسماعيلا ⁠سار ‌في المقدمة.

واستبدل جي، الذي سجل هدفين ⁠في البطولة، بعد مرور قرابة ساعة من ⁠زمن اللقاء، بعد أن قرر المدرب بابي تياو ​الدفع بلامين ⁠كمارا بدلا منه، ​في محاولة من السنغال للحفاظ على تقدمها.

لكن بلجيكا سجلت هدفين في ​آخر 4 دقائق عن طريق روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس لتدرك التعادل، وتدفع المباراة إلى الوقت الإضافي.

وأكملت بلجيكا عودتها عندما سجل ​تيليمانس ‌ركلة جزاء ارتكبها البديل كمارا، واحتسبت بعد مراجعة ​تقنية حكم الفيديو المساعد.