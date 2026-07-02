وذكر المسؤول الإعلامي في ختام المؤتمر "نود أن نبلغكم بأن المدرب قد فقد والده... نقدم له تعازينا".

وظهر ديسابر، الذي كان يجلس بجوار المسؤول الإعلامي، وقد أصابته المفاجأة للحظة قبل أن يكتفي بعبارة شكر قصيرة ويغادر قاعة المؤتمر.

ولم يتم الإفصح عن تفاصيل إضافية حول سبب وفاة والد المدرب الفرنسي، كما لم يتضح بعد ما إذا كان ديسابر على علم مسبق بالوفاة أم أنه تلقى النبأ للمرة الأولى خلال المؤتمر الصحفي.

وسجل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ظهوره الأول في بطولة كأس العالم هذا العام وحقق تأهلا تاريخيا للأدوار الإقصائية، قبل أن تنتهي مسيرته عند دور 32 بعد الهزيمة بنتيجة 1 -2 أمام منتخب إنجلترا.