وحينما كانت بلجيكا متأخرة 0-2 أمام السنغال، أحرز لوكاكو الهدف الأول للفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في الدقيقة 86 من عمر المباراة، التي جرت ضمن منافسات دور الـ32 للمونديال، قبل أن يسجل يوري تيليمانس الهدف الثاني في الدقيقة 89, ليتعادل الفريقان 2-2 خلال الوقت الأصلي ويحتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، حسم المنتخب البلجيكي بطاقة التأهل لدور الـ16 لمصلحته، عقب إحراز تيليمانس هدف الصعود القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وصرح لوكاكو عقب المباراة: "أعتقد أن والدي يراقبني من السماء. أنا متأكد من ذلك"، وكان والده، روجر، قد توفي في سبتمبر الماضي.

وأكد لوكاكو: "لقد تحلينا بشجاعة كبيرة، وهذا ما تحتاجه في مباراة كهذه".

وعندما احتسبت ركلة الجزاء للبلجيكيين، احتفظ لوكاكو بالكرة لفترة طويلة، قبل أن يتركها إلى القائد تيليمانس.

وأضاف لوكاكو: "لا يزال الأمر صعبا بعض الشيء بالنسبة لي، لذا كان من الأفضل أن يسدد يوري ركلة الجزاء. لا أريد الفوز لنفسي، بل الأهم عندي أن ينتصر الفريق".

كما كان لوكاكو (33 عاما) مصدر إشادة لمهاراته القيادية، فعندما كان تيليمانس ولياندرو تروسارد يتجادلان خلال استراحة شرب الماء الثانية، تدخل لوكاكو، للوساطة بينهما.

من جانبه، قال الفرنسي رودي غارسيا، مدرب بلجيكا: "حاول روميلو تهدئة كليهما. لقد أعجبني ذلك، هذا يدل على أن لدينا فريقا حيويا".