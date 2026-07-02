بعد تقدم الكونغو بهدف مبكر لبرايان سيبينجا، كافح الإنجليز للفوز بهدفي كين في الدقيقتين 75 و86.

وقال كين: "يا له من شعور رائع بعد مباراة مثيرة في أحداثها. شعرت بأن مستوانا تحسن بعد استراحة الترطيب الأولى، وبدا الفريق في حالة جيدة".

وأضاف: "لقد أنقذ حارس الكونغو مرماه بالتصدي لعدد من الفرص بشكل مذهل في الشوط الأول. وكان علينا أن نتحلى بالإصرار ومواصلة المحاولة لتحقيق أهدافنا".

وواصل مهاجم بايرن ميونيخ: "لقد تحدثنا سويا في الفريق عن لحظات البطولة، فأي لاعب بإمكانه أن يكون البطل سواء أنا أو تصدي من حارس المرمى جوردان بيكفورد أو تدخل حاسم من أحد المدافعين".

وختم قائد المنتخب الإنجليزي تصريحه بالقول "كلنا نمر بلحظات بطولية، وبالنسبة لي، فاليوم كان يومي".