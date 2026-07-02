وأحرز جناح برشلونة الإسباني الشاب (18 عاما) هدفا واحدا فقط خلال 141 دقيقة لعبها في مباريات إسبانيا الثلاث بدور المجموعات للمونديال المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقد قلّص منتخب إسبانيا دقائق لعب يامال للإسراع في عملية تعافيه من إصابته بتمزق في أوتار الركبة، التي تعرض لها في 22 أبريل الماضي.

وفي حديث للصحفيين أشار دي لا فوينتي إلى أن شفاء يامال قد اكتمل تقريبا، بينما يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره النمساوي بدور الـ32 للمونديال مساء الخميس.

وقال دي لا فوينتي: "بإمكان لامين أن يلعب في أي مركز نطلبه منه. لقد تعاملنا معه بحذر شديد، كما نفعل في إدارة تعافي جميع لاعبينا، نحترم مواعيد عودتهم، ونتابع مجريات المباريات. لامين في حالة جيدة جدا الآن، والأهم من ذلك، يمكنكم جميعا أن تروا مدى رغبته في اللعب".

ثم ابتسم المدرب الإسباني قائلا "سنرى إن كان سيلعب غدا".

وسجل يامال 24 هدفا وصنع 17 هدفا خر في جميع المسابقات مع فريقه برشلونة خلال الموسم المنصرم، رغم غيابه عن آخر ست مباريات للفريق في الدوري المحلي بسبب إصابته في أوتار الركبة.

وبعد مشاركته كبديل في وقت متأخر من مباراة إسبانيا الافتتاحية في المونديال، التي انتهت بالتعادل السلبي مع الرأس الأخضر، سجل يامال هدفه الأول في كأس العالم بعد 10 دقائق من مشاركته الأولى كأساسي ضد منتخب السعودية، ثم لعب 76 دقيقة كاملة ضد أوروغواي.

وأبدى يامال رغبته الشديدة في إظهار موهبته إلى جانب كبار اللاعبين الذين يقدمون أداء مذهلا في كأس العالم، من الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي إلى الإنجليزي هاري كين والنرويجي إرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

كذلك أكد دي لا فوينتي أن يريمي بينو قد تعافى "بشكل إعجازي" بعد أن تعرض على ما يبدو لالتواء في كتفه الأيسر خلال فوز إسبانيا على أوروغواي بالجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات، مشيرا إلى أن جناح كريستال بالاس الإنجليزي سيكون جاهزا لمواجهة النمسا.

كما أصبح الجناح فيكتور مونيوز متاحا أيضا بعد أن غاب عن دور المجموعات بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وأكد المدرب الإسباني أن: "فيكتور في حالة جيدة، لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ فترة طويلة. وسنرى ما إذا كان بإمكاني إشراكه أم لا، وذلك بحسب المباراة".

ومن غير المتوقع أن يشارك نيكو ويليامز في المباراة ضد النمسا، لكن دي لا فوينتي صرّح بأن إصابة جناح أتلتيك بلباو الإسباني في الفخذ قد تحسنت بما يكفي ليصبح جاهزا للمشاركة في حال تأهل إسبانيا إلى دور الـ16.

وخسرت إسبانيا مباراتها الأولى في الأدوار الإقصائية في كل من نسختي كأس العالم السابقتين، وفشلت حتى في تجاوز دور المجموعات في نسخة 2014 بالبرازيل، لكن لدى المنتخب الحالي أسباب وجيهة للاعتقاد بأن حقبة جديدة قد بدأت في هذه البطولة، شريطة أن يتمكن من الحفاظ على أفضل لاعبيه في الملعب.

وقاد دي لا فوينتي منتخب إسبانيا للفوز بدوري أمم أوروبا عام 2023 وكأس الأمم الأوروبية في العام التالي (يورو 2024) بألمانيا، ولم يخسر سوى مباراتين فقط من أصل 45 مباراة خاضها الفريق خلال فترة تدريبه.

ولم تستقبل شباك إسبانيا أي هدف في هذه النسخة من كأس العالم، وحافظت على نظافة شباكها في ثلاث مباريات متتالية.