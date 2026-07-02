وتولى بيتكوفيتش تدريب منتخب سويسرا في الفترة من يوليو 2014 إلى عام 2021، وقاد الفريق للصعود إلى دور الـ16 بكأس العالم عام 2018 في روسيا، ثم تأهل به لدور الثمانية في كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ الفريق عام 2020.

وقال بيتكوفيتش، مساء الأربعاء: "لقد أصبح الجميع يعرف بعضهم البعض في عالم كرة القدم. لم تعد هناك أسرار حقيقية في اللعبة".

وأضاف المدرب البوسني: "لا أعتقد أن معرفة شخص ما أو غيره ميزة كبيرة، فكما أعرف اللاعبين، فإنهم يعرفونني جيدا، ومن دواعي سروري أن أواجههم".

وأوضح بيتكوفيتش أنه "سيكون من دواعي سروري لقاءهم والترحيب بهم، ولكن بعد ذلك، سينزل اللاعبون إلى أرض الملعب، وأتوقع بالتأكيد مباراة صعبة، وكي نفوز بالمباراة يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا أمام فريق سويسري قوي للغاية".

ويتطلع منتخب الجزائر العائد لكأس العالم لأول مرة بعد غياب 12 عاما، لتحقيق انتصاره الأول في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يصعد فيها المنتخب الجزائري للأدوار الإقصائية للمونديال بعد نسخة البرازيل عام 2014، التي شهدت خسارة الفريق 1 - 2 بعد التمديد أمام المنتخب الألماني، الذي شقّ طريقه نحو التتويج بلقبه الرابع في كأس العالم آنذاك.

وأكد بيتكوفيتش قائلا: "إنها مباراة بين فريقين يقدمان كرة قدم رائعة. كلا الفريقين سيسعى بالتأكيد لتحقيق نتيجة إيجابية. سويسرا بحاجة ماسة لذلك، لأنها صرحت علنا برغبتها في بلوغ دور الثمانية على الأقل، وقد حققنا هدفين هامين بالفعل، ليس فقط بالتأهل لكأس العالم، بل أيضا بتجاوز دور المجموعات".

وتابع قائلا: "أنا متحمس للغاية للمشاركة في هذه المباراة، لكنني أيضا حريص جدا على الفوز ومواصلة التقدم".

وكان منتخب الجزائر تأهل لمرحلة خروج المغلوب بعدما تواجد ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول للمونديال، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحلّ منتخب الجزائر ثالثا في ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط، حيث استهل مشواره في المسابقة بالخسارة صفر - 3 أمام الأرجنتين (حاملة اللقب)، قبل أن يفوز 2 - 1 على الأردن بالجولة الثانية، ثم اختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بتعادل مثير 3 - 3 مع منتخب النمسا.

يشار إلى أن الفائز من لقاء الجزائر وسويسرا سوف يلتقي في دور الـ16 مع الفائز من مباراة كولومبيا وغانا.