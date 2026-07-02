ويدين منتخب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعبوره لهدفي الثنائي فولارين بالوغون (45) ومالك تيلمان (82).

وأكمل منتخب البلد المضيف للبطولة بالشراكة مع المكسيك وكندا، المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد بالوغون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 64.

وضربت الولايات المتحدة موعدا في دور الـ16 مع بلجيكا الفائزة على السنغال 3-2 بعد التمديد (2-2 في الوقت الأصلي)، وذلك في مدينة سياتل الأميركية يوم الإثنين المقبل.