وقلبت بلجيكا الطاولة على السنغال في المباراة التي أقيمت على ملعب لومن فيلد في سياتل، الأربعاء، مُحوّلة تخلفها بثنائية إلى فوز 3-2 بعد التمديد.

وكانت السنغال في طريقها إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدمت بثنائية نظيفة لحبيب ديارا (25) وإسماعيلا سار (51)، لكن بلجيكا انتفضت في الدقائق الأخيرة وردّت بهدفيّ البديل روميلو لوكاكو (86) والقائد يوري تيليمانس (89)، قبل أن يقتنص تيليمانس نفسه ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع وانبرى لها بنفسه مسجلا هدف الفوز (120+5).

وتلتقي بلجيكا في الدور المقبل الإثنين المقبل في سياتل مع الولايات المتحدة أو البوسنة والهرسك اللذين يلتقيان لاحقا في سان فرانسيسكو.

وفي المقابل، أصبح منتخب السنغال رابع فريق إفريقي يودع كأس العالم من هذا الدور بعد خسارة جنوب إفريقيا أمام كندا، وكوت ديفوار أمام النرويج، والكونغو الديمقراطية أمام إنجلترا، بينما نجا منتخب المغرب بإقصاء هولندا بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1.

ويتبقى للأفارقة أربع مواجهات أخرى في دور الـ 32 حيث تلعب الجزائر ضد سويسرا، والرأس الأخضر ضد الأرجنتين حاملة اللقب، ومصر ضد أستراليا، وغانا ضد كولومبيا.