وقال ديسابر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "محبطون للغاية، لأننا كنا نؤمن بقدرتنا على الفوز، وقدمنا أداء جيدا، ولكن استقبلنا فرصتين في الدقائق الأخيرة، استغلها أحد أفضل لاعبي العالم ليسجل هدفين في مرمانا، إنه سيناريو مؤسف".

وأضاف المدرب الفرنسي: "أهنئ لاعبي فريقي على أدائهم، لقد اكتسبوا خبرات كبيرة من اللعب ضد المنتخبات الكبيرة، وهو ما سيساهم في بناء كرة القدم في الكونغو الديمقراطية".

وختم ديسابر تصريحاته بالقول: "ربما افتقرنا إلى بعض الخبرة، ولكن هذا وارد في كرة القدم، سنتعلم من هذه التجربة، لنواصل التطور، ونكمل مسيرتنا بهدوء".

وتأهل المنتخب الإنجليزي بطل العالم عام 1966 لمواجهة المكسيك التي تنظم البطولة بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وكان المنتخب المكسيكي قد تأهل إلى دور الـ32 بالفوز 2 - صفر على الإكوادور، فجر الأربعاء.