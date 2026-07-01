سجل كين هدف الفوز قبل 4 دقائق من نهاية المباراة، بعد أن أدرك التعادل في الدقيقة 75، عندما تخلص من الرقابة الدفاعية وسدد الكرة بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من أنتوني غوردون.

ومنح بريان سيبينجا الكونغو الديمقراطية تقدما مفاجئا في الدقيقة السابعة، إذ سيطر الجناح غير المراقب على الكرة بجانب منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بقدمه اليمنى بقوة في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وتألق ليونيل مباسي، حارس الكونغو الديمقراطية، في التصدي ببراعة لمحاولات من جود بيلينغهام وكين، بينما أبعد زميله آرون وان-بيساكا محاولة خطيرة من ماركوس راشفورد.

وعلى الجانب الآخر، سدد يوان ويسا، لاعب الكونغو الديمقراطية، كرة من داخل منطقة الست ياردات قبل نهاية الشوط الأول، اصطدمت بالقائم.

وتلتقي إنجلترا مع المكسيك في دور الـ16 على ملعب أزتيكا في وقت مبكر من يوم الاثنين.