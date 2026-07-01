وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن النادي الإنجليزي توصل إلى اتفاق لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في يناير، ووقع حاليا عقدا يمتد لخمسة أعوام مع ليفربول، مع إمكانية إضافة 12 شهرا أخرى.

ويتوقع أن يكون اللاعب جاهزا مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما غاب عن نهاية الموسم الماضي في فرنسا بسبب إصابة في الكتف تعرض لها في فبراير الماضي.

وقال جاكيه للموقع الإلكتروني للنادي: "أشعر بشعور رائع، والانطباعات الأولى جيدة، وأنا سعيد للغاية بالبدء هنا. إنه حلم كبير بالنسبة لي".

وشارك جاكيه في 33 مباراة مع الفريق الأول لرين، بعدما صعد من فريق الشباب. وقضى موسم 2024/2025 معارا لفريق كليرمون.