وأعلنت أمانة الصحة العامة في مكسيكو سيتي، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، وفاة 3 أشخاص اختناقا إثر تدافع آلاف المشجعين خلال احتفالات كأس العالم لكرة القدم في شوارع العاصمة المكسيكية.

ووقعت الحادثة في شارعي هامبورغو ولانكستر، بالقرب من نصب ملاك الاستقلال الشهير، خلال تجمع آلاف المشجعين للاحتفال بفوز المكسيك 2-صفر على الإكوادور في دور الـ32.

كما أكد الحساب الرسمي لوزارة الصحة في مكسيكو سيتي وفاة رجل يبلغ من العمر 44 عاما، وشابة تبلغ 19 عاما، وسيدة تبلغ 48 عاما، اختناقا، وذلك في مناطق متفرقة بالقرب من شارع باسيو دي لا ريفورما وسط العاصمة.

وكتبت كلارا بروغادا، رئيسة الإدارة المحلية لمكسيكو سيتي، عبر حسابها على منصة "إكس": "كما أفادت وزارة الصحة في مكسيكو سيتي، استجابت فرق الطوارئ على الفور لبلاغات بشأن 3 أشخاص فاقدي الوعي في مواقع مختلفة بالقرب من شارع باسيو دي لا ريفورما. وتم تفعيل جميع بروتوكولات الاستجابة الطبية، لكنهم، وللأسف، فارقوا الحياة".

وأضافت: "نحن على تواصل مع عائلاتهم لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة اللازمة".

وأكدت: "بقلبي المثقل بالحزن، أتقدم إلى ذويهم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة. ونجدد دعوتنا للجميع إلى الاحتفال دائما بمسؤولية، وبحرص، وبروح من التعاطف".